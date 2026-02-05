Almonty Aktie geht durch die Decke! Kurshorror bei Novo Nordisk! Und was macht Hensoldt?

Über 17 % hat die Aktie von Almonty am Dienstag an der Nasdaq zulegen können. Der größte westliche Wolfram-Produzent dürfte von dem Aufbau einer strategischen Reserve bei kritischen Rohstoffen durch die US-Regierung profitieren. Zudem haben …



