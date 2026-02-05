    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlmonty Industries AktievorwärtsNachrichten zu Almonty Industries
    Almonty Aktie geht durch die Decke! Kurshorror bei Novo Nordisk! Und was macht Hensoldt?

    Über 17 % hat die Aktie von Almonty am Dienstag an der Nasdaq zulegen können. Der größte westliche Wolfram-Produzent dürfte von dem Aufbau einer strategischen Reserve bei kritischen Rohstoffen durch die US-Regierung profitieren. Zudem haben …

    Foto: esg-aktien.de
    Über 17 % hat die Aktie von Almonty am Dienstag an der Nasdaq zulegen können. Der größte westliche Wolfram-Produzent dürfte von dem Aufbau einer strategischen Reserve bei kritischen Rohstoffen durch die US-Regierung profitieren. Zudem haben Analysten ihr Kursziel deutlich angehoben und erwarten, dass Almonty in 2027 eine Nettomarge von rund 50 % erzielen wird. Bei Novo Nordisk ging es dagegen gestern zwischenzeitlich um über 17 % in den Keller. Der Pharmakonzern hat erneut die Börse schockiert. So erwartet man für das laufende Jahr sinkende Umsätze und Gewinne. Und was macht Hensoldt? Die Aktie tritt auf der Stelle, aber Analysten sehen durchaus Kurspotenzial. Außerdem hat man einen Auftrag im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich an Land gezogen.

