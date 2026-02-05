    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Katar und VAE

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merz setzt Reise durch Golfregion fort

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz setzt Reise in Golfregion fort, Fokus auf Energie.
    • Katar und VAE: Waffenexporte und Investitionen im Blick.
    • Ziel: Partnerschaften diversifizieren, USA-Krise berücksichtigen.
    Katar und VAE - Merz setzt Reise durch Golfregion fort
    Foto: Siarhei - 356130783

    RIAD/DOHA/ABU DHABI (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) setzt seine Reise durch die Golfregion am Donnerstag in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten fort. Wie zuvor in Saudi-Arabien wird es dort um die Kooperation im Energiebereich und mögliche Waffenexporte gehen. Beide Länder sind seit langem gute Kunden der deutschen Rüstungsindustrie.

    Merz wird am Morgen von der saudi-arabischen Hauptstadt Riad zunächst nach Katar fliegen. Das kleine, aber sehr reiche Golfemirat hat enge Beziehungen zu der Hamas im Gaza-Streifen, zur Hisbollah im Libanon, zum Iran und zu den Taliban in Afghanistan. Dem Golfemirat kommt daher eine wichtige Rolle bei der Vermittlung im Gaza-Konflikt zu, und es hilft der Bundesregierung bei der Abschiebung von Straftätern aus Deutschland nach Afghanistan. Das Land mit seinen riesigen Gasvorkommen hat seinerseits Interesse an Investitionen in Deutschland und will sein Flüssiggas hier verkaufen.

    Am Nachmittag fliegt Merz in die Vereinigten Arabischen Emirate weiter, wo die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine stattfinden. Seine offiziellen Termine dort sind aber erst am Freitag.

    Mit der Reise reagiert Merz auch auf die Krise in den Beziehungen zu den USA und den Umbruch der Weltordnung. Deutschland will seine Partnerschaften als Konsequenz daraus breiter aufstellen, um Abhängigkeiten von einzelnen Ländern zu verringern./mfi/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Katar und VAE Merz setzt Reise durch Golfregion fort Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) setzt seine Reise durch die Golfregion am Donnerstag in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten fort. Wie zuvor in Saudi-Arabien wird es dort um die Kooperation im Energiebereich und mögliche Waffenexporte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     