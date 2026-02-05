Wadephul schließt Pazifik-Reise in Australien und Brunei ab

CANBERRA/BRUNEI (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul schließt seine mehrtägige Reise zu den Pazifikstaaten und nach Südostasien in Australien und dem Sultanat Brunei ab. In der australischen Hauptstadt Canberra will sich CDU-Politiker zunächst mit seiner Amtskollegin Penny Wong zu einem Abendessen treffen. Später sind auch Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft sowie dem Minister für Industrie und Innovation, Tim Ayres, und mit dem Minister für Handel und Tourismus, Don Farrell, geplant.

Dabei dürfte es auch um die protektionistische Zoll-Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump gehen. Australien vollzieht einen Balanceakt zwischen China und den USA. China ist der wichtigste Handelspartner, und Australien profitiert vom seit 2015 geltenden Freihandelsabkommen ChAFTA. Deutschland ist Australiens zweitwichtigster Handelspartner in Europa, während Australien Rohstoffe und Agrarprodukte liefert.