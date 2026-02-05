    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 5. Februar 2026

    • Wirtschafts- und Finanztermine am 5. Februar 2026
    • Wichtige Unternehmenszahlen: BBVA, Siemens, Volvo, Sony
    • Zinsentscheid der BoE und EZB, wichtige Konjunkturdaten
    TAGESVORSCHAU - Termine am 5. Februar 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 5. Februar 2026

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 ESP: BBVA, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen (14.00 Analystencall)
    07:00 DEU: Rational, vorläufige Jahreszahlen
    07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystenkonferenz, 10.00 Hauptversammlung) 07:00 LUX: ArcelorMittal, Jahreszahlen
    07:00 FIN: Kesko, Jahreszahlen
    07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen
    07:00 SWE: Volvo Car, Jahreszahlen
    07:30 JPN: Sony, Q3-Zahlen
    07:30 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen
    07:30 DNK: Vestas, Jahreszahlen
    07:30 SWE: Saab, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Hannover Rück, Erneuerungen 2026
    08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Anglo American, Q4-Umsatz
    08:00 GBR: Compass Group, Q1-Zahlen
    08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Vodafone Group, Q3-Umsatz
    08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen
    08:00 JPN: Suzuki, Q3-Zahlen
    10:00 NLD: Qiagen, Jahres-Pk (15.30 h Analystenkonferenz) 12:00 GBR: Linde, Q4-Zahlen (15.00 h Call)
    12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen
    12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen
    12:30 USA: Hershey, Q4-Zahlen
    13:00 USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen
    14:00 DEU: BMW, Pre-Close Call
    15:00 DEU: Hyundai Europe, Jahres-Pk, Frankfurt/M.
    17:45 FRA: Vinci, Jahreszahlen
    18:00 ITA: Enel, Q4-Umsatz
    22:00 USA: Verisign Inc., Q4-Zahlen
    22:00 USA: News Corp, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Amazon, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FIN: Konecranes Oyj, Jahreszahlen
    USA: KKR & Co, Q4-Zahlen
    USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen
    USA: Fortinet, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 12/25
    08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 11/25
    08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 12/25
    08:45 FRA: Industrieproduktion 12/25
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
    10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/25
    13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
    14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Touristikmesse «Reisen & Caravaning Hamburg», Hamburg

    CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
