Alphabet liefert Top-Zahlen – doch ein Detail jagt Anlegern Angst ein: Aktie rot

Beim Gewinn je Aktie meldete Alphabet 2,82 US-Dollar, während die Analysten laut LSEG 2,63 US-Dollar erwartet hatten. Der Umsatz im vierten Quartal stieg auf 113,83 Milliarden US-Dollar und lag damit ebenfalls über der Prognose von 111,43 Milliarden US-Dollar.

Alphabet hat im vierten Quartal die Schätzungen der Wall Street übertroffen und gleichzeitig eine Ansage gemacht, die Investoren erzittern lässt. Der Google-Mutterkonzern plant für das Jahr 2026 einen massiven Anstieg der Investitionen in künstliche Intelligenz. Die Aktie rutschte im nachbörslichen Handel an der Nasdaq zeitweise um bis zu drei Prozent ab.

Der Umsatz im Gesamtjahr 2025 lag bei 402,84 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 15 Prozent im Jahresvergleich. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 10,81 US-Dollar.

Besonders auffällig ist, dass Alphabet für das Jahr 2026 mit Kapitalausgaben von 175 bis 185 Milliarden US-Dollar rechnet. Das wäre am oberen Ende mehr als eine Verdopplung gegenüber 2025.

Finanzchefin Anat Ashkenazi erklärte, das Geld fließe vor allem in zusätzliche KI-Rechenkapazität für Google DeepMind, in die Bedienung hoher Cloud-Nachfrage sowie in strategische Projekte außerhalb des Kerngeschäfts. Zudem solle damit die Nutzererfahrung verbessert und die Rendite für Werbekunden gesteigert werden.

Im Werbegeschäft wurden 82,28 Milliarden US-Dollar eingenommen, was einem Plus von 13,5 Prozent entspricht. Die YouTube-Werbung stieg um knapp 9 Prozent auf 11,38 Milliarden US-Dollar, blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Ashkenazi wies darauf hin, dass der Vergleich durch die besonders starke US-Wahlwerbung im Vorjahresquartal belastet war.

Google Cloud präsentierte sich stark: 17,66 Milliarden US-Dollar Umsatz bedeuten ein Wachstum von fast 48 Prozent. Laut Ashkenazi kletterte der Auftragsbestand auf 240 Milliarden US-Dollar und hat sich binnen eines Jahres mehr als verdoppelt – ein klares Signal, wie stark KI-Produkte und Cloud-Services nachgefragt werden.

CEO Sundar Pichai lieferte dazu eine weitere beeindruckende Zahl: Die Gemini-App zähle inzwischen mehr als 750 Millionen monatlich aktive Nutzer. Gleichzeitig betonte er die Effizienzgewinne: "Wir konnten die Gemini-Serving-Kosten pro Einheit im Jahr 2025 um 78 Prozent senken."

Sorgenkind bleiben die "Other Bets" rund um Verily und Waymo: Dieser Bereich setzte nur 370 Millionen US-Dollar um (ein Rückgang von 7,5 Prozent) und weitete den Verlust auf 3,61 Milliarden US-Dollar aus. Waymo belastete zudem eine aktienbasierte Vergütung über 2,1 Milliarden US-Dollar, nachdem das Robotaxi-Geschäft eine Finanzierungsrunde zu einer Bewertung von 16 Milliarden US-Dollar einsammelte. Operativ meldet Waymo 15 Millionen Fahrten bis Ende 2025 und seit Januar auch einen Start in Miami.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



