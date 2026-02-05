    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Google-Mutter

    301 Aufrufe 301 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alphabet liefert Top-Zahlen – doch ein Detail jagt Anlegern Angst ein: Aktie rot

    Alphabet liefert starke Q4-Zahlen – doch die KI-Offensive wird teuer: Für 2026 plant Google bis zu 185 Milliarden US-Dollar Capex. Cloud boomt, YouTube enttäuscht, die Aktie rutscht nachbörslich.

    Für Sie zusammengefasst
    • Alphabet übertrifft Q4-Erwartungen, Aktie fällt.
    • Massive KI-Investitionen: 175-185 Mrd. USD bis 2026.
    • Cloud-Wachstum stark, YouTube-Werbung enttäuscht.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Google-Mutter - Alphabet liefert Top-Zahlen – doch ein Detail jagt Anlegern Angst ein: Aktie rot
    Foto: Igor Golovniov - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Alphabet hat im vierten Quartal die Schätzungen der Wall Street übertroffen und gleichzeitig eine Ansage gemacht, die Investoren erzittern lässt. Der Google-Mutterkonzern plant für das Jahr 2026 einen massiven Anstieg der Investitionen in künstliche Intelligenz. Die Aktie rutschte im nachbörslichen Handel an der Nasdaq zeitweise um bis zu drei Prozent ab.

    Beim Gewinn je Aktie meldete Alphabet 2,82 US-Dollar, während die Analysten laut LSEG 2,63 US-Dollar erwartet hatten. Der Umsatz  im vierten Quartal stieg auf 113,83 Milliarden US-Dollar und lag damit ebenfalls über der Prognose von 111,43 Milliarden US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    26.902,67€
    Basispreis
    16,66
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.961,00€
    Basispreis
    16,33
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Umsatz im Gesamtjahr 2025 lag bei 402,84 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 15 Prozent im Jahresvergleich. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 10,81 US-Dollar. 

    Besonders auffällig ist, dass Alphabet für das Jahr 2026 mit Kapitalausgaben von 175 bis 185 Milliarden US-Dollar rechnet. Das wäre am oberen Ende mehr als eine Verdopplung gegenüber 2025.

    Finanzchefin Anat Ashkenazi erklärte, das Geld fließe vor allem in zusätzliche KI-Rechenkapazität für Google DeepMind, in die Bedienung hoher Cloud-Nachfrage sowie in strategische Projekte außerhalb des Kerngeschäfts. Zudem solle damit die Nutzererfahrung verbessert und die Rendite für Werbekunden gesteigert werden.

    Im Werbegeschäft wurden 82,28 Milliarden US-Dollar eingenommen, was einem Plus von 13,5 Prozent entspricht. Die YouTube-Werbung stieg um knapp 9 Prozent auf 11,38 Milliarden US-Dollar, blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Ashkenazi wies darauf hin, dass der Vergleich durch die besonders starke US-Wahlwerbung im Vorjahresquartal belastet war.

    Google Cloud präsentierte sich stark: 17,66 Milliarden US-Dollar Umsatz bedeuten ein Wachstum von fast 48 Prozent. Laut Ashkenazi kletterte der Auftragsbestand auf 240 Milliarden US-Dollar und hat sich binnen eines Jahres mehr als verdoppelt – ein klares Signal, wie stark KI-Produkte und Cloud-Services nachgefragt werden.

    CEO Sundar Pichai lieferte dazu eine weitere beeindruckende Zahl: Die Gemini-App zähle inzwischen mehr als 750 Millionen monatlich aktive Nutzer. Gleichzeitig betonte er die Effizienzgewinne: "Wir konnten die Gemini-Serving-Kosten pro Einheit im Jahr 2025 um 78 Prozent senken."

    Sorgenkind bleiben die "Other Bets" rund um Verily und Waymo: Dieser Bereich setzte nur 370 Millionen US-Dollar um (ein Rückgang von 7,5 Prozent) und weitete den Verlust auf 3,61 Milliarden US-Dollar aus. Waymo belastete zudem eine aktienbasierte Vergütung über 2,1 Milliarden US-Dollar, nachdem das Robotaxi-Geschäft eine Finanzierungsrunde zu einer Bewertung von 16 Milliarden US-Dollar einsammelte. Operativ meldet Waymo 15 Millionen Fahrten bis Ende 2025 und seit Januar auch einen Start in Miami.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Google-Mutter Alphabet liefert Top-Zahlen – doch ein Detail jagt Anlegern Angst ein: Aktie rot Alphabet liefert starke Q4-Zahlen – doch die KI-Offensive wird teuer: Für 2026 plant Google bis zu 185 Milliarden US-Dollar Capex. Cloud boomt, YouTube enttäuscht, die Aktie rutscht nachbörslich.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     