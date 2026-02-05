    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Koloss für Braunkohle-Abbau wird gesprengt

    Für Sie zusammengefasst
    • Sprengung der F60 in Jänschwalde symbolträchtig.
    • Ende der Lausitzer Bergbaugeschichte markiert.
    • Zukunft: Wind- und Solarparks auf Tagebaugebieten.
    Koloss für Braunkohle-Abbau wird gesprengt
    JÄNSCHWALDE (dpa-AFX) - Im ehemaligen Braunkohletagebau Jänschwalde in der Lausitz wird am Vormittag (gegen 11.00 Uhr) die legendäre Abraumförderbrücke F60 gesprengt - ein symbolträchtiger Moment für die Lausitz. Die Sprengung markiert das Ende eines Kapitels der Lausitzer Bergbaugeschichte und kann live im Internet verfolgt werden.

    Über 45 Jahre lang war die F60 das Herzstück der Arbeit mehrerer Bergmannsgenerationen. Sie gilt als eine der größten mobilen Technikanlagen weltweit. Die Sprengung erfolgt unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Mit dem Kohleausstieg bis 2038 wandelt sich der Energieerzeuger Leag und das Lausitzer Bergbaurevier grundlegend. Künftig entstehen auf ehemaligen Tagebaugebieten große Wind- und Solarparks sowie Seen./mow/DP/zb





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
