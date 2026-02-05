Trump
Habe ChatGPT noch nicht benutzt
- Trump hat keine KI-Software wie ChatGPT genutzt.
- Er sieht KI als wichtigere Innovation als das Internet.
- Trump glaubt, KI wird Jobs schaffen, nicht abbauen.
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben noch keine KI-Software wie ChatGPT benutzt. "Aber ich weiß alles darüber", sagte Trump in einem Interview des TV-Senders NBC. "KI ist eine große Sache." Künstliche Intelligenz werde eine wichtigere Innovation als das Internet werden, prognostizierte er.
Zugleich bestritt Trump, dass Künstliche Intelligenz zu Jobverlusten führen werde. Ganz im Gegenteil: "Es wird der größte Job-Produzent sein", sagte der Präsident. Aktuell wird befürchtet, dass KI-Software in vielen Branchen unter anderem die Einstiegs-Jobs ersetzen könnte. US-Unternehmen wie etwa Amazon verwiesen beim Abbau tausender Jobs bereits auch auf KI-Effekte.
Trump hat seit seinem Amtsantritt Anordnungen erlassen, die die Entwicklung Künstlicher Intelligenz in den USA beschleunigen sollen. Dabei machte er auch unter seinem Vorgänger Joe Biden getroffenen Vorkehrungen rückgängig, die KI-Risiken eindämmen sollten./so/DP/zb
Investoren rechnen die Kosten gegen
Während die Auftragslage stabil wirkt, dreht sich die Debatte unter Anlegern derzeit vor allem um die Kapitalausgaben. Amazon investiert massiv in KI-Rechenzentren und eigene Chips wie die Trainium-Prozessoren. Die zentrale Frage lautet: Wann schlagen sich diese Milliarden-Investitionen in dauerhaftem Umsatzwachstum nieder?
Der Markt erwartet für das vierte Quartal einen Nettoumsatz zwischen 206 und 213 Milliarden US-Dollar. Entscheidend wird sein, ob AWS die Erwartungen übertrifft und ob das Management Vertrauen in die Rendite der Infrastruktur-Ausgaben vermitteln kann. Daneben richten sich die Blicke auf das Werbegeschäft, das sich zu einer margenstarken Säule neben dem Handel entwickelt hat.
Die Zahlen werden am Donnerstag, 5. Februar 2026, nach Börsenschluss veröffentlicht.>>>>https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-aw…
