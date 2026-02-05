    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tarif-Azubis verdienen deutlich mehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Azubi-Gehälter in tarifgebundenen Betrieben steigen.
    • Durchschnittsvergütung 2025: 1.209 Euro brutto monatlich.
    • Große Unterschiede: Friseure nur 727 Euro, Versicherer 1.404.
    Tarif-Azubis verdienen deutlich mehr
    Foto: Siarhei - 356130783

    BONN (dpa-AFX) - Die Bezahlung von Azubis in tarifgebundenen Betrieben hat sich im vergangenen Jahr deutlich verbessert. Über alle Ausbildungsjahre hinweg verdienten Auszubildende in solchen Unternehmen 2025 im Schnitt 1.209 Euro brutto im Monat und damit 76 Euro mehr als 2024 (+ 6,7 Prozent). Das geht aus Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

    Im ersten Ausbildungsjahr lagen die Vergütungen bei durchschnittlich 1.117 Euro, im vierten Jahr betrugen sie 1.339 Euro. Bei der Bezahlung gibt es große Unterschiede. So verdienten angehende Versicherungs- und Finanzanlagenberater im Schnitt 1.404, Zimmerer 1.343 und Elektroniker für Betriebstechnik 1.335 Euro im Monat. Am anderen Ende der Skala stehen Azubis in Apotheken mit 925, angehende Tourismuskaufleute mit 918, und Friseure mit nur 727 Euro.

    Etwa 55 Prozent der Auszubildenden arbeitete 2022 nach Berechnungen des Tarifarchivs des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung in einem tarifgebundenen Unternehmen./jr/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Tarif-Azubis verdienen deutlich mehr Die Bezahlung von Azubis in tarifgebundenen Betrieben hat sich im vergangenen Jahr deutlich verbessert. Über alle Ausbildungsjahre hinweg verdienten Auszubildende in solchen Unternehmen 2025 im Schnitt 1.209 Euro brutto im Monat und damit 76 Euro …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     