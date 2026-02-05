    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Viel Zulauf zu Zalando-Betriebsversammlung in Erfurt erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Erste Betriebsversammlung nach Standortaus für Zalando.
    • 2.700 Beschäftigte suchen berufliche Zukunft in Erfurt.
    • Betriebsrat fordert Gerechtigkeit und faire Regelungen.
    Viel Zulauf zu Zalando-Betriebsversammlung in Erfurt erwartet
    Foto: Bodo Marks - dpa

    ERFURT (dpa-AFX) - Die Belegschaft des Erfurter Zalando-Logistikzentrums kommt am Donnerstag (17.00 Uhr) zu ihrer ersten Betriebsversammlung nach dem Aus für den Standort zusammen. Dabei geht es um die berufliche Zukunft der 2.700 Beschäftigten des Internet-Modehändlers in Erfurt. Der Betriebsrat hat - um allen Platz zu bieten - eine Messehalle in Erfurt gemietet.

    Nach Angaben eines Zalando-Sprechers wird neben dem Erfurter Standortleiter auch ein Vorstandsmitglied des Dax -Konzerns bei der Betriebsversammlung dabei sein. Auch die Thüringer Wirtschaftsministerin Colette Boos John (CDU) und Arbeitsministerin Katharina Schenk (SPD) wurden vom Betriebsrat als Gäste eingeladen, ebenso wie Bundestags-Vizepräsident Bodo Ramelow.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.078,37€
    Basispreis
    2,62
    Ask
    × 9,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.219,71€
    Basispreis
    25,80
    Ask
    × 9,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Vor der Betriebsversammlung erklärte die Arbeitnehmervertretung: "Wir sind maßlos enttäuscht darüber, dass uns über Monate hinweg das Vertrauen in Stabilität vermittelt wurde, nur um dann völlig unerwartet das Gegenteil zu erfahren." Ziel des Betriebsrats sei, Gerechtigkeit und faire Regelungen für die Betroffenen zu schaffen. Er werde dafür sein Mitbestimmungsrecht einfordern./rot/DP/zb

    Zalando

    +0,95 %
    -11,76 %
    -14,41 %
    -8,85 %
    -40,06 %
    -52,43 %
    -78,01 %
    -26,25 %
    -3,92 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 24.673 auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -11,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,73 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +42,76 %/+65,78 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zalando. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursverluste und Bewertung der Zalando‑Aktie: starker Rückgang mit hohem Volumen und fehlender Gegenreaktion, Sorgen vor Social‑Commerce‑Konkurrenz (TikTok/WeChat/Temu/Shein), DZ Bank belässt Buy mit fairem Wert 36 €, anstehende Quartalszahlen (12.03), operative Umstrukturierung (Erfurt→Gießen, Stellenabbau), Automatisierungspotenzial zur Kostensenkung, aber Margendruck durch Rabatte.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Viel Zulauf zu Zalando-Betriebsversammlung in Erfurt erwartet Die Belegschaft des Erfurter Zalando-Logistikzentrums kommt am Donnerstag (17.00 Uhr) zu ihrer ersten Betriebsversammlung nach dem Aus für den Standort zusammen. Dabei geht es um die berufliche Zukunft der 2.700 Beschäftigten des …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     