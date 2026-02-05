Viel Zulauf zu Zalando-Betriebsversammlung in Erfurt erwartet

Vor der Betriebsversammlung erklärte die Arbeitnehmervertretung: "Wir sind maßlos enttäuscht darüber, dass uns über Monate hinweg das Vertrauen in Stabilität vermittelt wurde, nur um dann völlig unerwartet das Gegenteil zu erfahren." Ziel des Betriebsrats sei, Gerechtigkeit und faire Regelungen für die Betroffenen zu schaffen. Er werde dafür sein Mitbestimmungsrecht einfordern./rot/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 24.673 auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -11,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,41 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,73 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +42,76 %/+65,78 % bedeutet.