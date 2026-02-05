Viel Zulauf zu Zalando-Betriebsversammlung in Erfurt erwartet
- Erste Betriebsversammlung nach Standortaus für Zalando.
- 2.700 Beschäftigte suchen berufliche Zukunft in Erfurt.
- Betriebsrat fordert Gerechtigkeit und faire Regelungen.
ERFURT (dpa-AFX) - Die Belegschaft des Erfurter Zalando-Logistikzentrums kommt am Donnerstag (17.00 Uhr) zu ihrer ersten Betriebsversammlung nach dem Aus für den Standort zusammen. Dabei geht es um die berufliche Zukunft der 2.700 Beschäftigten des Internet-Modehändlers in Erfurt. Der Betriebsrat hat - um allen Platz zu bieten - eine Messehalle in Erfurt gemietet.
Nach Angaben eines Zalando-Sprechers wird neben dem Erfurter Standortleiter auch ein Vorstandsmitglied des Dax -Konzerns bei der Betriebsversammlung dabei sein. Auch die Thüringer Wirtschaftsministerin Colette Boos John (CDU) und Arbeitsministerin Katharina Schenk (SPD) wurden vom Betriebsrat als Gäste eingeladen, ebenso wie Bundestags-Vizepräsident Bodo Ramelow.
Vor der Betriebsversammlung erklärte die Arbeitnehmervertretung: "Wir sind maßlos enttäuscht darüber, dass uns über Monate hinweg das Vertrauen in Stabilität vermittelt wurde, nur um dann völlig unerwartet das Gegenteil zu erfahren." Ziel des Betriebsrats sei, Gerechtigkeit und faire Regelungen für die Betroffenen zu schaffen. Er werde dafür sein Mitbestimmungsrecht einfordern./rot/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 24.673 auf Lang & Schwarz (04. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -11,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,73 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +42,76 %/+65,78 % bedeutet.
