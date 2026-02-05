Jeder Fünfte ab 65 armutsgefährdet

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der armutsgefährdeten Senioren ist etwas gesunken. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts waren 2025 rund 3,45 Millionen Menschen ab 65 Jahren in Deutschland betroffen. 2024 waren es rund 3,54 Millionen gewesen. Die Zahlen fragte das Bündnis Sahra Wagenknecht bei der Behörde in Wiesbaden ab.

Der Anteil armutsgefährdeter Menschen an der Bevölkerung im Alter 65 und älter stieg dieser Statistik zufolge trotzdem leicht von 19,6 auf 19,7 Prozent. Denn die Gesamtzahl der Personen in diesem Alter ging den Angaben zufolge etwas zurück, von 18,06 Millionen im Jahr 2024 auf 17,49 Millionen im vergangenen Jahr. Der Anteil von armutsgefährdeten älteren Frauen war mit 21,5 Prozent deutlich höher als bei älteren Männern mit 17,5 Prozent.