    Aktie stürzt über 8% ab

    KI-Boom reicht nicht: Arm enttäuscht beim Umsatz und schockt Anleger

    Schwächere Lizenzeinnahmen, ein gebremster Ausblick und die schlechte Prognose von Qualcomm schüren Zweifel am kurzfristigen Wachstum des britischen Chipdesigners Arm. Die Aktie gerät nachbörslich unter die Räder.

    • Arm-Aktie nachbörslich um über 8% gefallen.
    • Lizenzeinnahmen unter Erwartungen, Wachstum gedämpft.
    • Qualcomm-Prognose belastet, Risiken im Smartphone-Segment.
    Die Aktie des britischen Chipdesigners Arm Holdings ist am Mittwoch nach Börsenschluss um mehr als 8 Prozent abgestürzt. Auslöser waren schwächere als erwartete Lizenzeinnahmen sowie ein vorsichtiger Ausblick, der bei Investoren Zweifel an der kurzfristigen Wachstumsdynamik weckte.

    Die Aktie fiel nachbörslich unter die Marke von 100 US-Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit April letzten Jahres. Auf Sicht von 12 Monaten haben die Papiere 40 Prozent an Wert eingebüßt.

    Im dritten Quartal des Geschäftsjahres legten die Lizenzerlöse zwar um 25 Prozent auf 505 Millionen US-Dollar zu, blieben damit jedoch unter den Markterwartungen. Analysten hatten im Schnitt mit rund 520 Millionen US-Dollar gerechnet.

    Arm stellte zugleich für das laufende Quartal ein Umsatzwachstum von etwa 18 Prozent in Aussicht – nach 26 Prozent im Vorquartal. Auch das erwartete Wachstum bei den margenstarken Lizenzgebühren dürfte sich auf einen niedrigen zweistelligen Prozentbereich abschwächen.

    Finanzchef Jason Child verwies auf saisonale Effekte und einen anspruchsvollen Vergleich zum Vorjahr, als neue Chips – unter anderem von MediaTek – die Einnahmen zusätzlich beflügelt hatten. Trotz der vorsichtigeren Prognose betonte das Management die steigende Nachfrage nach Arm-Designs, insbesondere im Bereich KI-Rechenzentren, sowie eine wachsende Zahl langfristiger Verträge mit höheren Lizenzsätzen.

    Für das vierte Quartal rechnet Arm mit einem Umsatz von rund 1,47 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn je Aktie von etwa 58 Cent. Zwar lagen die jüngsten Quartalszahlen insgesamt leicht über den Erwartungen, doch der Nettogewinn ging trotz höherer Erlöse zurück.

    Zusätzlichen Verkaufsdruck brachte die schwache Prognose von Großkunde Qualcomm, dessen Aktie nach den Earnings ebenfalls deutlich nachgab. Marktbeobachter sehen Risiken vor allem im Smartphone-Segment, das weiterhin rund die Hälfte der Arm-Umsätze ausmacht. Sollten Produktionskürzungen anhalten, könnte das auch Kunden wie Apple und Samsung treffen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Arm Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 104,9EUR auf Nasdaq (05. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


