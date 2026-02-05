Aktie kaufen oder verkaufen
Adyen Parts Sociales Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Adyen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Adyen Parts Sociales Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Adyen Parts Sociales Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Adyen Parts Sociales Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Adyen Parts Sociales Aktie beträgt 1,87 Tsd.€. Die Adyen Parts Sociales Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +59,16 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Adyen Parts Sociales Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BARCLAYS
|1,85 Tsd.EUR
|+57,34 %
|06.01.2026
|JEFFERIES
|1,85 Tsd.EUR
|+57,34 %
|06.01.2026
|BARCLAYS
|1,85 Tsd.EUR
|+57,34 %
|07.01.2026
|JEFFERIES
|1,85 Tsd.EUR
|+57,34 %
|15.01.2026
|JEFFERIES
|1,85 Tsd.EUR
|+57,34 %
|19.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.01.2026
|UBS
|2,00 Tsd.EUR
|+70,10 %
|28.01.2026
|JEFFERIES
|1,85 Tsd.EUR
|+57,34 %
|30.01.2026
-0,10 %
-8,60 %
-15,83 %
-16,77 %
-26,20 %
-26,28 %
-38,06 %
+147,28 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte