Siemens Healthineers Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Healthineers Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers Aktie beträgt 52,63€. Die Siemens Healthineers Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,38 %.