Siemens Healthineers Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Healthineers Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers Aktie beträgt 52,63€. Die Siemens Healthineers Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,38 %.
Analysten und Kursziele für die Siemens Healthineers Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|51,00Euro
|+18,60 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|46,00EUR
|+6,98 %
|05.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|52,00EUR
|+20,93 %
|12.01.2026
|UBS
|51,00EUR
|+18,60 %
|14.01.2026
|JPMORGAN
|61,00EUR
|+41,86 %
|14.01.2026
|RBC
|55,00EUR
|+27,91 %
|15.01.2026
|UBS
|51,00EUR
|+18,60 %
|21.01.2026
|BERENBERG
|54,00EUR
|+25,58 %
|22.01.2026
+0,13 %
+1,32 %
-3,22 %
-12,88 %
-19,86 %
-19,90 %
-13,02 %
+19,60 %
