Aktie kaufen oder verkaufen
DWS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Arne Dedert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur DWS Group Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die DWS Group Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die DWS Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DWS Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group Aktie beträgt 58,33€. Die DWS Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,80 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die DWS Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|51,00Euro
|-16,77 %
|-
|Analyst
|60,00Euro
|-2,08 %
|-
|JPMORGAN
|64,00EUR
|+4,45 %
|06.01.2026
|RBC
|60,00EUR
|-2,08 %
|11.01.2026
|UBS
|56,00EUR
|-8,61 %
|14.01.2026
|JEFFERIES
|51,00EUR
|-16,77 %
|28.01.2026
|RBC
|60,00EUR
|-2,08 %
|28.01.2026
|BARCLAYS
|59,00EUR
|-3,71 %
|29.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|64,00EUR
|+4,45 %
|29.01.2026
|JEFFERIES
|51,00EUR
|-16,77 %
|29.01.2026
|UBS
|56,00EUR
|-8,61 %
|29.01.2026
|RBC
|68,00EUR
|+10,98 %
|29.01.2026
-0,24 %
+2,47 %
+8,62 %
+10,99 %
+28,90 %
+94,85 %
+67,63 %
+81,38 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte