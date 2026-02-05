DWS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur DWS Group Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die DWS Group Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die DWS Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DWS Group Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group Aktie beträgt 58,33€. Die DWS Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,80 %.