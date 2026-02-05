Aktie kaufen oder verkaufen
Jenoptik Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild
Aktuelle Analystenmeinungen zur Jenoptik Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Jenoptik Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jenoptik Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Jenoptik Aktie beträgt 25,60€. Die Jenoptik Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,96 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Jenoptik Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|24,00Euro
|-9,02 %
|-
|Deutsche Bank
|28,00Euro
|+6,14 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|28,00EUR
|+6,14 %
|-
|JEFFERIES
|24,00EUR
|-9,02 %
|12.01.2026
|JEFFERIES
|24,00EUR
|-9,02 %
|28.01.2026
-0,23 %
+8,90 %
+30,17 %
+38,60 %
+24,74 %
-12,35 %
-12,38 %
+130,59 %
+30,65 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte