Nordea Bank Abp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nordea Bank Abp Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Nordea Bank Abp Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Nordea Bank Abp Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Nordea Bank Abp Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nordea Bank Abp Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nordea Bank Abp Aktie beträgt 16,00€. Die Nordea Bank Abp Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,11 %.