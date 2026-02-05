Aktie kaufen oder verkaufen
Akzo Nobel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Akzo Nobel Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Akzo Nobel Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Akzo Nobel Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Akzo Nobel Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Akzo Nobel Aktie beträgt 65,50€. Die Akzo Nobel Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,97 %.
Analysten und Kursziele für die Akzo Nobel Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|59,00EUR
|-0,94 %
|05.01.2026
|BARCLAYS
|75,00EUR
|+25,92 %
|05.01.2026
|BERENBERG
|75,00EUR
|+25,92 %
|05.01.2026
|JEFFERIES
|59,00EUR
|-0,94 %
|08.01.2026
|UBS
|63,00EUR
|+5,78 %
|11.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|59,00EUR
|-0,94 %
|14.01.2026
|BARCLAYS
|73,00EUR
|+22,57 %
|15.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|61,00EUR
|+2,42 %
|19.01.2026
-0,10 %
+1,09 %
-0,55 %
+6,17 %
+8,54 %
-16,84 %
-31,98 %
+9,12 %
+364,34 %
