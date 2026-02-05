Akzo Nobel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Akzo Nobel Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Akzo Nobel Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Akzo Nobel Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Akzo Nobel Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Akzo Nobel Aktie beträgt 65,50€. Die Akzo Nobel Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,97 %.