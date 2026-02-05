Aktie kaufen oder verkaufen
Knorr-Bremse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Knorr-Bremse AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Knorr-Bremse Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Knorr-Bremse Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Knorr-Bremse Aktie beträgt 100,50€. Die Knorr-Bremse Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,83 %.
Analysten und Kursziele für die Knorr-Bremse Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|99,00Euro
|-6,25 %
|-
|Deutsche Bank
|108,00Euro
|+2,27 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|108,00EUR
|+2,27 %
|-
|JPMORGAN
|94,00EUR
|-10,98 %
|07.01.2026
|JPMORGAN
|94,00EUR
|-10,98 %
|12.01.2026
|BARCLAYS
|87,00EUR
|-17,61 %
|13.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|115,00EUR
|+8,90 %
|14.01.2026
|UBS
|-
|-
|19.01.2026
|WARBURG RESEARCH
|99,00EUR
|-6,25 %
|20.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|26.01.2026
+0,19 %
+6,93 %
+10,05 %
+33,71 %
+40,93 %
+63,93 %
-4,21 %
+25,53 %
