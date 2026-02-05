Knorr-Bremse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Knorr-Bremse Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Knorr-Bremse Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Knorr-Bremse Aktie beträgt 100,50€. Die Knorr-Bremse Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,83 %.