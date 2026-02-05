TRATON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur TRATON Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TRATON Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der TRATON Aktie beträgt 32,67€. Die TRATON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -10,03 %.