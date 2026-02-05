Aktie kaufen oder verkaufen
TRATON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: TRATON GROUP
Aktuelle Analystenmeinungen zur TRATON Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TRATON Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TRATON Aktie beträgt 32,67€. Die TRATON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -10,03 %.
Analysten und Kursziele für die TRATON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|32,00Euro
|-11,87 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|32,00EUR
|-11,87 %
|-
|JPMORGAN
|30,00EUR
|-17,38 %
|05.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|-0,85 %
|06.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|31,00EUR
|-14,62 %
|07.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|-0,85 %
|08.01.2026
|JPMORGAN
|30,00EUR
|-17,38 %
|08.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|31,00EUR
|-14,62 %
|14.01.2026
|UBS
|-
|-
|19.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|-0,85 %
|21.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|-0,85 %
|21.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|32,00EUR
|-11,87 %
|21.01.2026
|JEFFERIES
|30,00EUR
|-17,38 %
|27.01.2026
-0,44 %
+10,56 %
+15,35 %
+34,45 %
+21,82 %
+122,65 %
+51,89 %
+14,48 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
