Siemens Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Energy Aktie im Überblick.

14 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Siemens Energy Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Siemens Energy Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Energy Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy Aktie beträgt 151,85€. Die Siemens Energy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,84 %.