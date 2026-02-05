Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Energy Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Siemens Energy Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Siemens Energy Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Energy Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy Aktie beträgt 151,85€. Die Siemens Energy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,84 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Siemens Energy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|150,00Euro
|-0,38 %
|-
|UBS
|175,00Euro
|+16,22 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|170,00EUR
|+12,90 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|135,00EUR
|-10,34 %
|05.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|150,00EUR
|-0,38 %
|06.01.2026
|JPMORGAN
|160,00EUR
|+6,26 %
|12.01.2026
|RBC
|150,00EUR
|-0,38 %
|12.01.2026
|BARCLAYS
|90,00EUR
|-40,23 %
|13.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|14.01.2026
|RBC
|150,00EUR
|-0,38 %
|14.01.2026
|UBS
|-
|-
|19.01.2026
|JPMORGAN
|160,00EUR
|+6,26 %
|22.01.2026
|UBS
|175,00EUR
|+16,22 %
|23.01.2026
|JEFFERIES
|134,00EUR
|-11,01 %
|24.01.2026
|UBS
|175,00EUR
|+16,22 %
|28.01.2026
+1,61 %
+4,68 %
+21,39 %
+39,98 %
+176,99 %
+687,03 %
+377,99 %
+607,50 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte