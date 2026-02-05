Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Siemens Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Aktie beträgt 257,00€. Die Siemens Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,86 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Siemens Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|230,00EUR
|-5,26 %
|05.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|290,00EUR
|+19,45 %
|06.01.2026
|RBC
|245,00EUR
|+0,92 %
|12.01.2026
|JPMORGAN
|300,00EUR
|+23,57 %
|12.01.2026
|BARCLAYS
|195,00EUR
|-19,68 %
|13.01.2026
|UBS
|255,00EUR
|+5,04 %
|13.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|264,00EUR
|+8,74 %
|14.01.2026
|UBS
|-
|-
|19.01.2026
|JEFFERIES
|277,00EUR
|+14,10 %
|24.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.01.2026
+1,09 %
-3,66 %
+0,33 %
-0,33 %
+20,42 %
+68,44 %
+78,20 %
+215,55 %
+210,09 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte