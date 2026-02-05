Aktie kaufen oder verkaufen
Stellantis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Stellantis Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stellantis Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis Aktie beträgt 10,38€. Die Stellantis Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,46 %.
Analysten und Kursziele für die Stellantis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BANK OF AMERICA (BOFA)
|10,00EUR
|+15,14 %
|-
|JPMORGAN
|10,00EUR
|+15,14 %
|02.01.2026
|BARCLAYS
|10,00EUR
|+15,14 %
|08.01.2026
|JEFFERIES
|13,00EUR
|+49,68 %
|09.01.2026
|UBS
|12,00EUR
|+38,17 %
|12.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|8,00EUR
|-7,89 %
|14.01.2026
|BERENBERG
|10,00EUR
|+15,14 %
|16.01.2026
|JPMORGAN
|10,00EUR
|+15,14 %
|16.01.2026
|BARCLAYS
|-
|-
|19.01.2026
+0,25 %
+6,62 %
-10,57 %
+2,36 %
-30,67 %
-41,99 %
-30,50 %
+51,57 %
+70,47 %
