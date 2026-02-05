Stellantis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Stellantis Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stellantis Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis Aktie beträgt 10,38€. Die Stellantis Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,46 %.