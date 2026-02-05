Aktie kaufen oder verkaufen
AUTO1 Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Autohero
Aktuelle Analystenmeinungen zur AUTO1 Group Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die AUTO1 Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUTO1 Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AUTO1 Group Aktie beträgt 40,50€. Die AUTO1 Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +58,02 %.
Analysten und Kursziele für die AUTO1 Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Goldman Sachs
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|37,00EUR
|+44,36 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|39,00EUR
|+52,17 %
|09.01.2026
|BARCLAYS
|39,00EUR
|+52,17 %
|15.01.2026
|JPMORGAN
|42,00EUR
|+63,87 %
|16.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|18.01.2026
|UBS
|36,00EUR
|+40,46 %
|22.01.2026
|JPMORGAN
|42,00EUR
|+63,87 %
|26.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|39,00EUR
|+52,17 %
|27.01.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+95,08 %
|29.01.2026
