AUTO1 Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur AUTO1 Group Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die AUTO1 Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUTO1 Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AUTO1 Group Aktie beträgt 40,50€. Die AUTO1 Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +58,02 %.