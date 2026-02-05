Aktie kaufen oder verkaufen
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie beträgt 39,65€. Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +55,02 %.
Analysten und Kursziele für die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|200,00Euro
|+681,86 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|185,00DKK
|-3,16 %
|-
|JPMORGAN
|200,00DKK
|+4,69 %
|02.01.2026
|JEFFERIES
|200,00DKK
|+4,69 %
|05.01.2026
|JPMORGAN
|200,00DKK
|+4,69 %
|05.01.2026
|JPMORGAN
|200,00DKK
|+4,69 %
|12.01.2026
|RBC
|200,00DKK
|+4,69 %
|12.01.2026
|BARCLAYS
|80,00DKK
|-58,12 %
|13.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|14.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|195,00DKK
|+2,07 %
|14.01.2026
|RBC
|200,00DKK
|+4,69 %
|14.01.2026
|JPMORGAN
|200,00DKK
|+4,69 %
|22.01.2026
|JPMORGAN
|200,00DKK
|+4,69 %
|25.01.2026
