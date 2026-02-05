Aktie kaufen oder verkaufen
FUCHS Pref Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: FUCHS PETROLUB
Aktuelle Analystenmeinungen zur FUCHS Pref Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die FUCHS Pref Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die FUCHS Pref Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der FUCHS Pref Aktie beträgt 50,60€. Die FUCHS Pref Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,98 %.
Analysten und Kursziele für die FUCHS Pref Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|50,00Euro
|+30,41 %
|-
|JPMorgan
|49,00Euro
|+27,80 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00EUR
|+30,41 %
|-
|JEFFERIES
|55,00EUR
|+43,45 %
|12.01.2026
|JPMORGAN
|49,00EUR
|+27,80 %
|12.01.2026
-0,89 %
+2,19 %
-0,31 %
-0,10 %
-10,17 %
+3,23 %
-21,76 %
+8,46 %
+149,20 %
