Aktie kaufen oder verkaufen
Daimler Truck Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Bernd Weißbrod - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Daimler Truck Holding Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Daimler Truck Holding Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Daimler Truck Holding Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Daimler Truck Holding Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck Holding Aktie beträgt 41,00€. Die Daimler Truck Holding Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,58 %.
Analysten und Kursziele für die Daimler Truck Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|45,00Euro
|+1,43 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|41,00EUR
|-7,58 %
|-
|JPMORGAN
|45,00EUR
|+1,43 %
|05.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|30,00EUR
|-32,38 %
|06.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|37,00EUR
|-16,60 %
|07.01.2026
|RBC
|48,00EUR
|+8,19 %
|12.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|16.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|30,00EUR
|-32,38 %
|16.01.2026
|RBC
|48,00EUR
|+8,19 %
|16.01.2026
|UBS
|-
|-
|19.01.2026
|RBC
|48,00EUR
|+8,19 %
|19.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|40,00EUR
|-9,84 %
|20.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|30,00EUR
|-32,38 %
|21.01.2026
|JEFFERIES
|50,00EUR
|+12,70 %
|29.01.2026
-0,93 %
+6,15 %
+18,32 %
+30,85 %
+8,36 %
+40,31 %
+43,30 %
