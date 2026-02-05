GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die GSK Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 18,13€. Die GSK Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -25,34 %.