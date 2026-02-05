Aktie kaufen oder verkaufen
GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die GSK Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 18,13€. Die GSK Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -25,34 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die GSK Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00GBP
|-23,88 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00GBP
|-23,88 %
|-
|BARCLAYS
|17,00GBP
|-19,12 %
|06.01.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-19,12 %
|07.01.2026
|BERENBERG
|16,00GBP
|-23,88 %
|07.01.2026
|JEFFERIES
|0,00GBP
|-100,00 %
|07.01.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-19,12 %
|14.01.2026
|BARCLAYS
|17,00GBP
|-19,12 %
|15.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00GBP
|-23,88 %
|15.01.2026
|UBS
|19,00GBP
|-9,60 %
|15.01.2026
|BARCLAYS
|17,00GBP
|-19,12 %
|20.01.2026
|UBS
|19,00GBP
|-9,60 %
|20.01.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-19,12 %
|22.01.2026
+0,54 %
+16,67 %
+16,11 %
+20,51 %
+47,19 %
+50,86 %
+28,58 %
+3,59 %
+493,98 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte