Stabilus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Stabilus SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur Stabilus Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Stabilus Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stabilus Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Stabilus Aktie beträgt 33,60€. Die Stabilus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +67,16 %.
Analysten und Kursziele für die Stabilus Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|30,00Euro
|+49,25 %
|-
|JPMORGAN
|37,00EUR
|+84,08 %
|02.01.2026
|JPMORGAN
|30,00EUR
|+49,25 %
|26.01.2026
|JPMORGAN
|37,00EUR
|+84,08 %
|26.01.2026
|WARBURG RESEARCH
|34,00EUR
|+69,15 %
|27.01.2026
-3,98 %
+6,74 %
-2,40 %
-3,81 %
-34,88 %
-67,81 %
-63,90 %
