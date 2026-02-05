Aktie kaufen oder verkaufen
Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Marijan Murat - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Porsche AG Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Porsche AG Aktie beträgt 45,79€. Die Porsche AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,90 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Porsche AG Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|40,00Euro
|-3,11 %
|-
|UBS
|42,00Euro
|+1,73 %
|-
|BANK OF AMERICA (BOFA)
|39,00EUR
|-5,53 %
|-
|JPMORGAN
|58,00EUR
|+40,49 %
|02.01.2026
|BARCLAYS
|40,00EUR
|-3,11 %
|08.01.2026
|JEFFERIES
|45,00EUR
|+9,00 %
|09.01.2026
|UBS
|42,00EUR
|+1,73 %
|12.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|50,00EUR
|+21,11 %
|14.01.2026
|BERENBERG
|47,00EUR
|+13,84 %
|16.01.2026
|BARCLAYS
|-
|-
|19.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|50,00EUR
|+21,11 %
|20.01.2026
|BARCLAYS
|40,00EUR
|-3,11 %
|20.01.2026
|JEFFERIES
|45,00EUR
|+9,00 %
|20.01.2026
|JPMORGAN
|58,00EUR
|+40,49 %
|20.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|45,00EUR
|+9,00 %
|22.01.2026
-0,24 %
+0,66 %
-13,06 %
-6,46 %
-30,97 %
-63,11 %
-57,15 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte