Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Porsche AG Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche AG Aktie beträgt 45,79€. Die Porsche AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,90 %.