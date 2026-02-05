Aktie kaufen oder verkaufen
TUI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur TUI Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TUI Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TUI Aktie beträgt 9,80€. Die TUI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,98 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die TUI Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|12,00EUR
|+29,77 %
|-
|BARCLAYS
|11,00EUR
|+18,96 %
|09.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00EUR
|-24,30 %
|12.01.2026
|BARCLAYS
|12,00EUR
|+29,77 %
|13.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00EUR
|-24,30 %
|19.01.2026
+0,06 %
+3,17 %
+3,91 %
+31,35 %
+13,61 %
-13,52 %
-47,54 %
-78,50 %
+39,38 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte