TUI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur TUI Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TUI Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der TUI Aktie beträgt 9,80€. Die TUI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,98 %.