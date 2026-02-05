Aktie kaufen oder verkaufen
AIR France - KLM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto
Aktuelle Analystenmeinungen zur AIR France - KLM Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die AIR France - KLM Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die AIR France - KLM Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIR France - KLM Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AIR France - KLM Aktie beträgt 11,00€. Die AIR France - KLM Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,80 %.
Analysten und Kursziele für die AIR France - KLM Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|11,00EUR
|-3,80 %
|05.01.2026
|JPMORGAN
|14,00EUR
|+22,43 %
|06.01.2026
|BARCLAYS
|10,00EUR
|-12,55 %
|08.01.2026
|BARCLAYS
|9,00EUR
|-21,29 %
|13.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|11,00EUR
|-3,80 %
|19.01.2026
|RBC
|11,00EUR
|-3,80 %
|20.01.2026
