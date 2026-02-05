AIR France - KLM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur AIR France - KLM Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die AIR France - KLM Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die AIR France - KLM Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIR France - KLM Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AIR France - KLM Aktie beträgt 11,00€. Die AIR France - KLM Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,80 %.