Aktie kaufen oder verkaufen
Novo Nordisk Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Novo Nordisk A/S
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novo Nordisk Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novo Nordisk Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk Aktie beträgt 71,69€. Die Novo Nordisk Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +78,19 %.
Analysten und Kursziele für die Novo Nordisk Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|436,00Euro
|+983,70 %
|-
|JPMORGAN
|350,00DKK
|+16,49 %
|02.01.2026
|BARCLAYS
|360,00DKK
|+19,81 %
|06.01.2026
|BERENBERG
|400,00DKK
|+33,13 %
|07.01.2026
|BERENBERG
|400,00DKK
|+33,13 %
|09.01.2026
|UBS
|390,00DKK
|+29,80 %
|14.01.2026
|JPMORGAN
|350,00DKK
|+16,49 %
|14.01.2026
|BARCLAYS
|360,00DKK
|+19,81 %
|15.01.2026
|BERENBERG
|415,00DKK
|+38,12 %
|15.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|475,00DKK
|+58,09 %
|15.01.2026
|UBS
|390,00DKK
|+29,80 %
|19.01.2026
|JEFFERIES
|270,00DKK
|-10,14 %
|20.01.2026
|UBS
|390,00DKK
|+29,80 %
|20.01.2026
|BARCLAYS
|360,00DKK
|+19,81 %
|21.01.2026
|BERENBERG
|415,00DKK
|+38,12 %
|22.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|436,00DKK
|+45,11 %
|22.01.2026
|JEFFERIES
|270,00DKK
|-10,14 %
|23.01.2026
|JPMORGAN
|350,00DKK
|+16,49 %
|29.01.2026
+0,45 %
-20,62 %
-10,81 %
-7,35 %
-51,11 %
-36,96 %
+32,89 %
+78,88 %
+2.311,04 %
