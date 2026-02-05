Aktie kaufen oder verkaufen
SCHOTT Pharma Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild
Aktuelle Analystenmeinungen zur SCHOTT Pharma Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die SCHOTT Pharma Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SCHOTT Pharma Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SCHOTT Pharma Aktie beträgt 17,60€. Die SCHOTT Pharma Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,99 %.
Analysten und Kursziele für die SCHOTT Pharma Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|18,00Euro
|+25,79 %
|-
|Analyst
|15,00Euro
|+4,82 %
|-
|JEFFERIES
|15,00EUR
|+4,82 %
|14.01.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|15.01.2026
|RBC
|18,00EUR
|+25,79 %
|21.01.2026
|BERENBERG
|22,00EUR
|+53,74 %
|22.01.2026
-2,23 %
-4,26 %
-5,81 %
-26,48 %
-39,65 %
-49,09 %
