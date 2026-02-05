SCHOTT Pharma Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SCHOTT Pharma Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die SCHOTT Pharma Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die SCHOTT Pharma Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SCHOTT Pharma Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SCHOTT Pharma Aktie beträgt 17,60€. Die SCHOTT Pharma Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,99 %.