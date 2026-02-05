Aktie kaufen oder verkaufen
RENK Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur RENK Group Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die RENK Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die RENK Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die RENK Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RENK Group Aktie beträgt 73,60€. Die RENK Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +41,77 %.
Analysten und Kursziele für die RENK Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|72,00EUR
|+38,69 %
|-
|BERENBERG
|76,00EUR
|+46,39 %
|11.01.2026
|JPMORGAN
|75,00EUR
|+44,47 %
|11.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|70,00EUR
|+34,84 %
|15.01.2026
|JEFFERIES
|75,00EUR
|+44,47 %
|30.01.2026
-2,95 %
-14,68 %
-13,77 %
-20,55 %
+115,38 %
+207,46 %
