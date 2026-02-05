RENK Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur RENK Group Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die RENK Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die RENK Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die RENK Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der RENK Group Aktie beträgt 73,60€. Die RENK Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +41,77 %.