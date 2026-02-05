Aktie kaufen oder verkaufen
L'Oreal Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur L'Oreal Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die L'Oreal Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die L'Oreal Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der L'Oreal Aktie beträgt 378,50€. Die L'Oreal Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,07 %.
Analysten und Kursziele für die L'Oreal Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Barclays Capital
|-
|-
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|16.01.2026
|BERENBERG
|372,00EUR
|-6,70 %
|16.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|22.01.2026
|BARCLAYS
|435,00EUR
|+9,10 %
|22.01.2026
|JEFFERIES
|337,00EUR
|-15,48 %
|25.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|360,00EUR
|-9,71 %
|26.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|27.01.2026
|JEFFERIES
|337,00EUR
|-15,48 %
|27.01.2026
|UBS
|430,00EUR
|+7,84 %
|27.01.2026
