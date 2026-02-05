Aktie kaufen oder verkaufen
Schaeffler Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Schaeffler Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Schaeffler Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Schaeffler Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Schaeffler Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler Aktie beträgt 9,00€. Die Schaeffler Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,15 %.
Analysten und Kursziele für die Schaeffler Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|12,00Euro
|+18,46 %
|-
|Analyst
|12,00Euro
|+18,46 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|9,00EUR
|-11,15 %
|-
|JPMORGAN
|6,00EUR
|-40,77 %
|02.01.2026
|JPMORGAN
|6,00EUR
|-40,77 %
|06.01.2026
|UBS
|6,00EUR
|-40,77 %
|12.01.2026
|JEFFERIES
|12,00EUR
|+18,46 %
|22.01.2026
|UBS
|6,00EUR
|-40,77 %
|29.01.2026
|CITIGROUP
|8,00EUR
|-21,03 %
|29.01.2026
|JEFFERIES
|12,00EUR
|+18,46 %
|29.01.2026
|JPMORGAN
|10,00EUR
|-1,28 %
|30.01.2026
+0,59 %
-8,08 %
+17,06 %
+50,48 %
+145,60 %
+51,16 %
+48,50 %
-28,28 %
-27,50 %
