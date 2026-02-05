Aktie kaufen oder verkaufen
Douglas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Douglas Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Douglas Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Douglas Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Douglas Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Douglas Aktie beträgt 14,75€. Die Douglas Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,30 %.
Analysten und Kursziele für die Douglas Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|13,00Euro
|+14,84 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00EUR
|+41,34 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00EUR
|+41,34 %
|-
|JEFFERIES
|16,00EUR
|+41,34 %
|12.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|13,00EUR
|+14,84 %
|19.01.2026
|UBS
|12,00EUR
|+6,01 %
|19.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00EUR
|+41,34 %
|19.01.2026
|JEFFERIES
|16,00EUR
|+41,34 %
|19.01.2026
