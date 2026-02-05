Aktie kaufen oder verkaufen
AUMOVIO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur AUMOVIO Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUMOVIO Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AUMOVIO Aktie beträgt 51,75€. Die AUMOVIO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,02 %.
Analysten und Kursziele für die AUMOVIO Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|43,00Euro
|+0,56 %
|-
|JPMorgan
|62,00Euro
|+45,00 %
|-
|JPMORGAN
|52,00EUR
|+21,61 %
|02.01.2026
|JPMORGAN
|52,00EUR
|+21,61 %
|06.01.2026
|JPMORGAN
|62,00EUR
|+45,00 %
|09.01.2026
|UBS
|50,00EUR
|+16,93 %
|12.01.2026
|UBS
|50,00EUR
|+16,93 %
|19.01.2026
|JEFFERIES
|43,00EUR
|+0,56 %
|22.01.2026
-2,58 %
+1,81 %
-5,53 %
+14,80 %
+7,61 %
