AUMOVIO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur AUMOVIO Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUMOVIO Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AUMOVIO Aktie beträgt 51,75€. Die AUMOVIO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,02 %.