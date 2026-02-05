Aktie kaufen oder verkaufen
Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Unilever Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Unilever Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 73,20€. Die Unilever Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,09 %.
Analysten und Kursziele für die Unilever Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|51,00GBP
|+25,33 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|58,00GBP
|+42,53 %
|06.01.2026
|UBS
|44,00GBP
|+8,13 %
|09.01.2026
|JPMORGAN
|57,00GBP
|+40,08 %
|14.01.2026
|BERENBERG
|56,00GBP
|+37,62 %
|15.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|16.01.2026
|BERENBERG
|56,00GBP
|+37,62 %
|16.01.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|22.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|22.01.2026
|BARCLAYS
|57,00GBP
|+40,08 %
|22.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|51,00GBP
|+25,33 %
|26.01.2026
-8,47 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte