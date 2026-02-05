Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Unilever Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Unilever Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 73,20€. Die Unilever Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,09 %.