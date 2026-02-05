Aktie kaufen oder verkaufen
Qiagen Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Qiagen Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Qiagen Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Qiagen Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Qiagen Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Qiagen Aktie beträgt 46,00€. Die Qiagen Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,49 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Qiagen Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|DZ BANK
|-
|-
|15.01.2026
|UBS
|-
|-
|20.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.01.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|21.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|-
|-
|22.01.2026
|BERENBERG
|46,00EUR
|+6,49 %
|22.01.2026
-0,29 %
-2,75 %
+8,29 %
+7,39 %
-0,91 %
-19,12 %
-19,89 %
+82,40 %
+1.717,61 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte