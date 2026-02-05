Qiagen Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Qiagen Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Qiagen Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Qiagen Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Qiagen Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Qiagen Aktie beträgt 46,00€. Die Qiagen Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,49 %.