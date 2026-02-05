    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    Kupfer

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hoffnungsvoller Doppelboden

    In der jüngeren Vergangenheit gelang es dem Kupfer-Future eine mehrjährige Seitwärtsbewegung zwischen 4,38 und auf der Oberseite grob 5,64 US-Dollar erfolgreich aufzulösen und dadurch ein Kaufsignal zu generieren. In der Folge konnte der Wert in der abgelaufenen Woche bis an das 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie die Kursmarke von 6,58 US-Dollar zulegen. Dort kam es zu ersten nennenswerten Gewinnmitnahmen, die Verluste aus der abgelaufenen Woche im Rohstoffsektor verstärkten diesen Effekt auf ein Verlaufstief nahe dem Dezembertief um 5,55 US-Dollar. Dort besteht nun die Möglichkeit zum Aufbau eines Doppelbodens und anschließendem Kaufsignal.

    Metall in neutraler Handelsspanne

    Der Bereich zwischen 5,56 und 6,15 US-Dollar ist bei Kupfer vorläufig als neutral zu bewerten. Erste Anhaltspunkte für eine Auflösung dieser Spanne würden sich ab einem Preis von 6,22 US-Dollar ergeben. Ein Sprung aus der Schiebephase könnte im weiteren Verlauf ein neuerliches Kaufsignal in Richtung 6,58 und übergeordnet 7,10 US-Dollar auslösen und würde sich für die Positionierung auf der Käuferseite anbieten. Auf der Unterseite dürfte es erst unterhalb von 5,45 US-Dollar zu größeren Abschlägen in Richtung 5,19 US-Dollar kommen. Vorläufig weist aber nichts auf eine derartige Entwicklung hin.

    Kupfer-Future (Tageschart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 6,12 // 6,28 // 6,38 // 6,58 US-Dollar
    Unterstützungen: 5,56 // 5,45 // 5,34 // 5,20 US-Dollar

    Fazit

    Eine erfolgreiche Auflösung der laufenden Handelsspanne durch einen Sprung mindestens über 6,22 US-Dollar würde erste Kaufsignale in Richtung 6,58 und übergeordnet 7,10 US-Dollar aussenden und für eine entsprechende Positionierung auf der Käuferseite sprechen. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DU6LLE ließe sich hierdurch mittelfristig eine Renditechance von 210 Prozent erzielen, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 13,66 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte hierbei das Niveau von vorläufig 5,95 US-Dollar aber nicht überschreiten. Im Schein würde sich hieraus ein entsprechender Stopp-Kurs von 3,98 Euro ergeben. Der Anlagehorizont wird allerdings auf mehrere Wochen geschätzt, was eine langfristige Anlagestrategie erfordert.

    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU6LLE Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 3,14 – 3,16 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 5,4864 US-Dollar Basiswert: Kupfer-Future
    KO-Schwelle: 5,4864 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 5,85 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 13,66 Euro
    Hebel: 15,80 Kurschance: + 210 Prozent
    Quelle: DZ Bank

    Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest





    Autor
    Ingmar Königshofen
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Kupfer Hoffnungsvoller Doppelboden In der jüngeren Vergangenheit gelang es dem Kupfer-Future eine mehrjährige Seitwärtsbewegung zwischen 4,38 und auf der Oberseite grob 5,64 US-Dollar erfolgreich aufzulösen und dadurch ein Kaufsignal zu generieren. In der Folge konnte der Wert in der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     