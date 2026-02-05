Hoffnungsvoller Doppelboden

In der jüngeren Vergangenheit gelang es dem Kupfer-Future eine mehrjährige Seitwärtsbewegung zwischen 4,38 und auf der Oberseite grob 5,64 US-Dollar erfolgreich aufzulösen und dadurch ein Kaufsignal zu generieren. In der Folge konnte der Wert in der abgelaufenen Woche bis an das 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie die Kursmarke von 6,58 US-Dollar zulegen. Dort kam es zu ersten nennenswerten Gewinnmitnahmen, die Verluste aus der abgelaufenen Woche im Rohstoffsektor verstärkten diesen Effekt auf ein Verlaufstief nahe dem Dezembertief um 5,55 US-Dollar. Dort besteht nun die Möglichkeit zum Aufbau eines Doppelbodens und anschließendem Kaufsignal.

Der Bereich zwischen 5,56 und 6,15 US-Dollar ist bei Kupfer vorläufig als neutral zu bewerten. Erste Anhaltspunkte für eine Auflösung dieser Spanne würden sich ab einem Preis von 6,22 US-Dollar ergeben. Ein Sprung aus der Schiebephase könnte im weiteren Verlauf ein neuerliches Kaufsignal in Richtung 6,58 und übergeordnet 7,10 US-Dollar auslösen und würde sich für die Positionierung auf der Käuferseite anbieten. Auf der Unterseite dürfte es erst unterhalb von 5,45 US-Dollar zu größeren Abschlägen in Richtung 5,19 US-Dollar kommen. Vorläufig weist aber nichts auf eine derartige Entwicklung hin.

Kupfer-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Eine erfolgreiche Auflösung der laufenden Handelsspanne durch einen Sprung mindestens über 6,22 US-Dollar würde erste Kaufsignale in Richtung 6,58 und übergeordnet 7,10 US-Dollar aussenden und für eine entsprechende Positionierung auf der Käuferseite sprechen. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DU6LLE ließe sich hierdurch mittelfristig eine Renditechance von 210 Prozent erzielen, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 13,66 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte hierbei das Niveau von vorläufig 5,95 US-Dollar aber nicht überschreiten. Im Schein würde sich hieraus ein entsprechender Stopp-Kurs von 3,98 Euro ergeben. Der Anlagehorizont wird allerdings auf mehrere Wochen geschätzt, was eine langfristige Anlagestrategie erfordert.

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6LLE Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,14 – 3,16 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 5,4864 US-Dollar Basiswert: Kupfer-Future KO-Schwelle: 5,4864 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 5,85 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 13,66 Euro Hebel: 15,80 Kurschance: + 210 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

