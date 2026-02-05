    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    World Informatix Cyber Security markiert zehn Jahre seit dem Cybervorfall bei der Bangladesh Bank

    WASHINGTON, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- World Informatix Cyber Security gedachte heute dem zehnten Jahrestag des Cybervorfalls von 2016, von dem die Central Bank of Bangladesh betroffen war – ein Ereignis, das weithin als Wendepunkt in der Geschichte der Cybersicherheit im Finanzsektor gilt. Der Vorfall wurde zum Auslöser für eine weltweite Neubewertung der Sicherheitspraktiken im Bereich der Interbanken-Finanzkommunikation.

    World Informatix Cyber Security Logo

    World Informatix unterstützte die Maßnahmen zur Reaktion auf den Angriff, der die strukturellen Schwächen des Sektors aufzeigte. Der Vorfall löste bei Finanzinstituten, Aufsichtsbehörden und Dienstleistern weltweit Überlegungen über die betriebliche Widerstandsfähigkeit und das Cyberrisiko in Interbank-Zahlungssystemen aus.

    „Damals sah sich der Finanzsektor mit einem neuen Ausmaß an operationellen Cyberrisiken in Zahlungsumgebungen konfrontiert", so Rakesh Asthana, CEO von World Informatix Cyber Security. „Der Vorfall hat gezeigt, dass die Cyberkompromittierung von Zahlungsinfrastrukturen kein IT-Problem, sondern ein systemisches Finanzstabilitätsrisiko darstellt."

    Der Jahrestag markiert auch die offizielle Einführung des CSP Continuous Assurance Program von World Informatix, das darauf abzielt, Institutionen über die jährlichen Bewertungszyklen hinaus zu einer ganzjährigen Sicherheitsvalidierung und Betriebsgarantie in hochwertigen Zahlungsumgebungen zu bewegen.

    In den Jahren nach dem Vorfall führte die globale Finanzgemeinschaft besser strukturierte Sicherheitserwartungen ein, stärkte die Aufsichtsmodelle und erweiterte die Zusammenarbeit zwischen Instituten und Rechtsorganen. Diese Entwicklungen haben die grundlegenden Sicherheitspraktiken erheblich verbessert und gleichzeitig die Bedeutung ständiger Wachsamkeit in Umgebungen, die wichtige Finanzoperationen unterstützen, verstärkt.

    World Informatix arbeitet weiterhin mit Finanzinstituten, Zentralbanken und internationalen Organisationen zusammen, um die Cyber-Resilienz und die Betriebssicherheit in Finanzkommunikationsumgebungen zu verbessern. Das Unternehmen wird den Jahrestag mit der Veröffentlichung seines Whitepapers The Bangladesh Bank Heist: The Decade That Changed Financial Security würdigen, in dem die langfristigen Erfahrungen der Branche und die Entwicklung der Cyber-Resilienz des Finanzsektors untersucht werden.

    Informationen zu World Informatix Cyber Security
    World Informatix Cyber Security ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen für Cybersicherheit und -risiken, das Finanzinstitute, Zentralbanken und internationale Organisationen weltweit unterstützt. Das Unternehmen bietet Sicherheitsbeurteilungen, Beratungsdienste für die Unternehmensführung und Betriebssicherheitsprogramme mit Schwerpunkt auf vertrauenswürdigen Finanzkommunikationsumgebungen.

    Medienkontakt

    World Informatix Cyber Security
    E-Mail: info@worldinformatix.com
    Telefon: +1 561-295-8840
    Website: https://www.worldinformatixcs.com
    Seite mit Informationen zum „Bangladesh Bank Heist": https://www.worldinformatixcs.com/bangladesh-bank-heist

    CSP Continuous Assurance Program: https://worldinformatixcs.com/swift-continuous-assurance-program/ 

    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2875836/World_Informatix_Cyber_Security_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/world-informatix-cyber-security-markiert-zehn-jahre-seit-dem-cybervorfall-bei-der-bangladesh-bank-302678319.html





