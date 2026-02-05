    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWashTec Akt AktievorwärtsNachrichten zu WashTec Akt
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    WashTec Akt: Vorläufige Zahlen 2025 – Das müssen Anleger wissen

    WashTec setzt 2025 seinen Wachstumskurs fort: Umsatz, Ergebnis, Rendite und Cashflow steigen spürbar – zugleich wächst auch die Belegschaft deutlich an.

    WashTec Akt: Vorläufige Zahlen 2025 – Das müssen Anleger wissen
    Foto: vadimborkin - 258917169
    • WashTec AG erzielt im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von voraussichtlich 499 Mio. €, was einem Anstieg von ca. 5% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Das erwartete EBIT beträgt 49 Mio. €, was eine Steigerung von rund 8% im Vergleich zu 45,5 Mio. € im Vorjahr darstellt.
    • Die EBIT-Marge steigt auf ca. 9,8%, im Vergleich zu 9,5% im Vorjahr.
    • Der ROCE (Return on Capital Employed) steigt um rund 1 Prozentpunkt auf ca. 25%.
    • Der Free Cashflow liegt bei 42 Mio. €, was einen Anstieg von 6% im Vergleich zu 39,5 Mio. € im Vorjahr bedeutet.
    • WashTec beschäftigt zum Jahresende 2025 insgesamt 1.861 Mitarbeiter, was einem Anstieg von 91 Mitarbeitern im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

    Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei WashTec Akt ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von WashTec Akt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 47,55EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,11 % im Minus.


    WashTec Akt

    -0,11 %
    -1,55 %
    +0,74 %
    +15,69 %
    +23,35 %
    +37,63 %
    -8,20 %
    +63,71 %
    +319,02 %
    ISIN:DE0007507501WKN:750750





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    WashTec Akt: Vorläufige Zahlen 2025 – Das müssen Anleger wissen WashTec setzt 2025 seinen Wachstumskurs fort: Umsatz, Ergebnis, Rendite und Cashflow steigen spürbar – zugleich wächst auch die Belegschaft deutlich an.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     