WashTec Akt: Vorläufige Zahlen 2025 – Das müssen Anleger wissen
WashTec setzt 2025 seinen Wachstumskurs fort: Umsatz, Ergebnis, Rendite und Cashflow steigen spürbar – zugleich wächst auch die Belegschaft deutlich an.
Foto: vadimborkin - 258917169
- WashTec AG erzielt im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von voraussichtlich 499 Mio. €, was einem Anstieg von ca. 5% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das erwartete EBIT beträgt 49 Mio. €, was eine Steigerung von rund 8% im Vergleich zu 45,5 Mio. € im Vorjahr darstellt.
- Die EBIT-Marge steigt auf ca. 9,8%, im Vergleich zu 9,5% im Vorjahr.
- Der ROCE (Return on Capital Employed) steigt um rund 1 Prozentpunkt auf ca. 25%.
- Der Free Cashflow liegt bei 42 Mio. €, was einen Anstieg von 6% im Vergleich zu 39,5 Mio. € im Vorjahr bedeutet.
- WashTec beschäftigt zum Jahresende 2025 insgesamt 1.861 Mitarbeiter, was einem Anstieg von 91 Mitarbeitern im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei WashTec Akt ist am 26.03.2026.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
