    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rational AG: Vorläufige Zahlen mit 8 % währungsbereinigtem Wachstum 2025

    Rational setzt 2025 neue Maßstäbe: Rekordumsatz, starke Margen und dynamisches Wachstum in Europa und Nordamerika untermauern die robuste Ausgangslage für die kommenden Jahre.

    Rational AG: Vorläufige Zahlen mit 8 % währungsbereinigtem Wachstum 2025
    Foto: Rational AG
    • Rational verzeichnete im Jahr 2025 ein währungsbereinigtes Wachstum von 8 Prozent und erreichte einen Rekordumsatz von 1.260 Millionen Euro
    • Das Unternehmen erzielte im vierten Quartal 2025 Umsatzerlöse von 341 Millionen Euro, was einem Wachstum von 7 Prozent entspricht
    • Die EBIT-Marge lag bei 26,4 Prozent, das EBIT betrug 333 Millionen Euro, was eine Steigerung um 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt
    • Besonders in Europa (ohne Deutschland) und Nordamerika wuchsen die Umsätze um 9 bzw. 8 Prozent, während Asien rund 11 Prozent unter Vorjahr lag
    • Die Produktgruppe iVario wuchs um 10 Prozent, während die iCombi-Umsätze um 5 Prozent stiegen; erstmals wurden in Frankreich mehr als 10.000 Kochsysteme verkauft
    • Rational ist gut für die Zukunft aufgestellt, mit einer starken Marktposition, solider Bilanz und positiven Wachstumsaussichten, wobei detaillierte Prognosen am 19. März 2026 veröffentlicht werden

    Der nächste wichtige Termin, Finanzzahlen/Bilanzpressekonferenz/Telefonkonferenz zum Geschäftsjahr 2025, bei Rational ist am 19.03.2026.

    Der Kurs von Rational lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 665,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,26 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 665,50EUR das entspricht einem Plus von +0,04 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.557,28PKT (+0,13 %).


    Rational

    +1,16 %
    +0,45 %
    +0,80 %
    +6,70 %
    -20,83 %
    +3,99 %
    -20,04 %
    +61,00 %
    +1.630,13 %
    ISIN:DE0007010803WKN:701080





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rational AG: Vorläufige Zahlen mit 8 % währungsbereinigtem Wachstum 2025 Rational setzt 2025 neue Maßstäbe: Rekordumsatz, starke Margen und dynamisches Wachstum in Europa und Nordamerika untermauern die robuste Ausgangslage für die kommenden Jahre.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     