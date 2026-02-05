Rational AG: Vorläufige Zahlen mit 8 % währungsbereinigtem Wachstum 2025
Rational setzt 2025 neue Maßstäbe: Rekordumsatz, starke Margen und dynamisches Wachstum in Europa und Nordamerika untermauern die robuste Ausgangslage für die kommenden Jahre.
Foto: Rational AG
- Rational verzeichnete im Jahr 2025 ein währungsbereinigtes Wachstum von 8 Prozent und erreichte einen Rekordumsatz von 1.260 Millionen Euro
- Das Unternehmen erzielte im vierten Quartal 2025 Umsatzerlöse von 341 Millionen Euro, was einem Wachstum von 7 Prozent entspricht
- Die EBIT-Marge lag bei 26,4 Prozent, das EBIT betrug 333 Millionen Euro, was eine Steigerung um 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt
- Besonders in Europa (ohne Deutschland) und Nordamerika wuchsen die Umsätze um 9 bzw. 8 Prozent, während Asien rund 11 Prozent unter Vorjahr lag
- Die Produktgruppe iVario wuchs um 10 Prozent, während die iCombi-Umsätze um 5 Prozent stiegen; erstmals wurden in Frankreich mehr als 10.000 Kochsysteme verkauft
- Rational ist gut für die Zukunft aufgestellt, mit einer starken Marktposition, solider Bilanz und positiven Wachstumsaussichten, wobei detaillierte Prognosen am 19. März 2026 veröffentlicht werden
Der nächste wichtige Termin, Finanzzahlen/Bilanzpressekonferenz/Telefonkonferenz zum Geschäftsjahr 2025, bei Rational ist am 19.03.2026.
Der Kurs von Rational lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 665,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,26 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 665,50EUR das entspricht einem Plus von +0,04 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.557,28PKT (+0,13 %).
+1,16 %
+0,45 %
+0,80 %
+6,70 %
-20,83 %
+3,99 %
-20,04 %
+61,00 %
+1.630,13 %
