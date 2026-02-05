Rational AG: Vorläufige Zahlen mit 8 % währungsbereinigtem Wachstum 2025

Rational verzeichnete im Jahr 2025 ein währungsbereinigtes Wachstum von 8 Prozent und erreichte einen Rekordumsatz von 1.260 Millionen Euro

Das Unternehmen erzielte im vierten Quartal 2025 Umsatzerlöse von 341 Millionen Euro, was einem Wachstum von 7 Prozent entspricht

Die EBIT-Marge lag bei 26,4 Prozent, das EBIT betrug 333 Millionen Euro, was eine Steigerung um 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt

Besonders in Europa (ohne Deutschland) und Nordamerika wuchsen die Umsätze um 9 bzw. 8 Prozent, während Asien rund 11 Prozent unter Vorjahr lag

Die Produktgruppe iVario wuchs um 10 Prozent, während die iCombi-Umsätze um 5 Prozent stiegen; erstmals wurden in Frankreich mehr als 10.000 Kochsysteme verkauft

Rational ist gut für die Zukunft aufgestellt, mit einer starken Marktposition, solider Bilanz und positiven Wachstumsaussichten, wobei detaillierte Prognosen am 19. März 2026 veröffentlicht werden

Der nächste wichtige Termin, Finanzzahlen/Bilanzpressekonferenz/Telefonkonferenz zum Geschäftsjahr 2025, bei Rational ist am 19.03.2026.

Der Kurs von Rational lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 665,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,26 % im Minus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 665,50EUR das entspricht einem Plus von +0,04 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.557,28PKT (+0,13 %).





