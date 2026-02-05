Swiss Prime Site: Rekordneugelder & stabile Dividende von CHF 3.50 pro Aktie
Swiss Prime Site überzeugt 2025 mit robustem Ergebnis, wachsendem Immobilienvermögen und Rekordzuflüssen im Asset Management – und blickt zuversichtlich auf das Jahr 2026.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Swiss Prime Site erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein stabiles Ergebnis von CHF 4.22 pro Aktie (FFO I), trotz Mindereinnahmen aus Umbauten und Zukäufen
- Das verwaltete Immobilienvermögen stieg um 6.8% auf CHF 28.2 Mrd., das eigene Portfolio um 6.6% auf CHF 13.9 Mrd., getrieben durch Zukäufe und Neubewertungen
- Rekordhohe Neugelder im Asset Management von CHF 1.0 Mrd. sowie ein Rekordertrag von CHF 83.6 Mio., was einem Wachstum von 18.1% entspricht
- Die Dividende wird auf CHF 3.50 pro Aktie erhöht (von CHF 3.45), mit einer erwarteten FFO I-Spanne von CHF 4.25 bis CHF 4.30 für 2026
- Die Mieterträge blieben resilient bei CHF 456.8 Mio., mit einer vergleichbaren Zunahme (EPRA-LfL) von 2.0% und einer durchschnittlichen Restlaufzeit der Mietverträge von 5.3 Jahren
- Das Unternehmen blickt optimistisch auf 2026 und erwartet eine Steigerung des FFO I auf CHF 4.25–CHF 4.30 pro Aktie, mit Fokus auf weiteres Wachstum im Immobilien- und Asset-Management-Bereich
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Prime Site ist am 05.02.2026.
Der Kurs von Swiss Prime Site lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 144,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,17 % im
Minus.
23 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 144,45EUR das entspricht einem Plus von +0,07 % seit der Veröffentlichung.
-0,10 %
+3,14 %
+7,43 %
+17,43 %
+30,77 %
+76,38 %
+76,54 %
+104,01 %
+336,79 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
