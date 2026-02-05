    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis
    Aurubis: Quartalsergebnis im Rahmen, Prognose für 2025/26 deutlich erhöht

    Aurubis startet dynamisch ins Geschäftsjahr 2025/26: Ein starkes Quartal, angehobene Prognose und massive Investitionen prägen die aktuelle Entwicklung.

    Aurubis: Quartalsergebnis im Rahmen, Prognose für 2025/26 deutlich erhöht
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com
    • Das operative Ergebnis vor Steuern (EBT) im ersten Quartal 2025/26 beträgt 105 Mio. €, deutlich höher als im Vorquartal, aber niedriger als im Vorjahr
    • Das Ergebnis wird durch ein starkes Metallergebnis, hohe Erlöse aus Schwefelsäure und Kupferprodukten sowie niedrigere Schmelz- und Raffinierlöhne beeinflusst
    • Die Gesamtjahresprognose wurde aufgrund des verbesserten Markt- und Ergebnisblicks auf 375-475 Mio. € angehoben, zuvor lag sie bei 300-400 Mio. €
    • Das Unternehmen hat bereits rund 80 % des Investitionsprogramms von 1,7 Mrd. € für strategische Projekte umgesetzt, darunter neue Werke in den USA und Erweiterungen in Bulgarien und Hamburg
    • Das operative EBITDA zum 31. Dezember 2025 beträgt 164 Mio. €, der Netto-Cashflow lag bei -8 Mio. € aufgrund höherer Vorratsbestände und Metallpreise
    • Aurubis verfolgt die Strategie „Aurubis Performance 2030“ und setzt den Ausbau seiner Multimetall-Position durch Investitionen in neue Anlagen und Kapazitätserweiterungen konsequent fort

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Aurubis ist am 05.02.2026.

    Der Kurs von Aurubis lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 166,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,15 % im Minus.
    19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 166,35EUR das entspricht einem Minus von -0,03 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.557,28PKT (+0,13 %).


    Aurubis

    ISIN:DE0006766504WKN:676650





    Aurubis startet dynamisch ins Geschäftsjahr 2025/26: Ein starkes Quartal, angehobene Prognose und massive Investitionen prägen die aktuelle Entwicklung.
