Aurubis: Quartalsergebnis im Rahmen, Prognose für 2025/26 deutlich erhöht
Aurubis startet dynamisch ins Geschäftsjahr 2025/26: Ein starkes Quartal, angehobene Prognose und massive Investitionen prägen die aktuelle Entwicklung.
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
- Das operative Ergebnis vor Steuern (EBT) im ersten Quartal 2025/26 beträgt 105 Mio. €, deutlich höher als im Vorquartal, aber niedriger als im Vorjahr
- Das Ergebnis wird durch ein starkes Metallergebnis, hohe Erlöse aus Schwefelsäure und Kupferprodukten sowie niedrigere Schmelz- und Raffinierlöhne beeinflusst
- Die Gesamtjahresprognose wurde aufgrund des verbesserten Markt- und Ergebnisblicks auf 375-475 Mio. € angehoben, zuvor lag sie bei 300-400 Mio. €
- Das Unternehmen hat bereits rund 80 % des Investitionsprogramms von 1,7 Mrd. € für strategische Projekte umgesetzt, darunter neue Werke in den USA und Erweiterungen in Bulgarien und Hamburg
- Das operative EBITDA zum 31. Dezember 2025 beträgt 164 Mio. €, der Netto-Cashflow lag bei -8 Mio. € aufgrund höherer Vorratsbestände und Metallpreise
- Aurubis verfolgt die Strategie „Aurubis Performance 2030“ und setzt den Ausbau seiner Multimetall-Position durch Investitionen in neue Anlagen und Kapazitätserweiterungen konsequent fort
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Aurubis ist am 05.02.2026.
Der Kurs von Aurubis lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 166,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,15 % im
Minus.
19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 166,35EUR das entspricht einem Minus von -0,03 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.557,28PKT (+0,13 %).
-0,18 %
+3,45 %
+31,18 %
+48,44 %
+123,88 %
+67,24 %
+143,20 %
+318,50 %
+1.492,63 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
