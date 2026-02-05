Siemens Healthineers startet mit Gewinnrückgang ins Jahr
- Umsatz und Gewinn von Siemens Healthineers gesunken.
- Negative Währungseffekte und US-Zölle belasten.
- Schwaches China-Geschäft in Labordiagnostik.
ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat im ersten Quartal Rückgänge bei Umsatz und Gewinn verzeichnet. So belasteten negative Währungseffekte sowie die US-Zölle. Zudem verzeichnete Healthineers ein schwaches China-Geschäft in der Labordiagnostik. Der Konzernumsatz sank um 1,5 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mitteilte. Auf vergleichbarer Basis, also währungs- und portfoliobereinigt, erreichte Healthineers ein Plus von 3,8 Prozent, was unter den Erwartungen der Analysten lag. Gute Geschäfte machten die Erlanger dabei in der Bildgebung sowie bei ihrem US-Krebsspezialisten Varian.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank ebenfalls um 1,5 Prozent auf 809 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie ging um 3,4 Prozent auf 0,49 Euro zurück. Hier hatten Marktexperten mit einem größeren Rückgang gerechnet. Die Prognose für 2025/26 bestätigte der Konzern./nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 43,06 auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -3,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 196,28 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 265,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -20,42 %/+22,42 % bedeutet.
