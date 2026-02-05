    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Anleger in Wartestellung - Alphabet mit Investitionen im Blickfeld

    • Dax bleibt am Donnerstag nahezu unverändert bei 24.608.
    • Anleger zeigen abwartende Haltung, Risiko bleibt hoch.
    • Berichtssaison startet mit Zahlen von Aurubis und Siemens.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt wird am Donnerstag zunächst mit wenig Bewegung gerechnet. Anleger gehen abwartend in den Tag, während die Lage an den Metallmärkten angespannt bleibt. Nach einer Dax-Erholung am Montag war aktienseitig in den vergangenen beiden Handelstagen aber klar geworden, dass die Rückkehr der Risikobereitschaft auf sich warten lässt. Dies setzt sich am Donnerstag fort, denn der Broker IG avisierte den Dax zwei Stunden vor dem Auftakt fast unverändert auf 24.608 Punkte. Zu den 25.000 Punkten bleibt der Leitindex damit auf Abstand.

    Im Technologiesektor setzte es sich am Vorabend in New York fort, dass neben Gewinnern auch potenzielle Verlierer ausgelotet wurden. Dies gilt es nun neu zu bewerten, nachdem die Google-Mutter Alphabet nach US-Börsenschluss gewaltige KI-Investitionen ankündigte. Hierzulande hat die Berichtssaison am Donnerstag Zahlen von Aurubis , Rational und Siemens Healthineers zu bieten. Am späten Abend folgt der US-Handelsriese Amazon mit seinem Quartalsbericht.

    Was die geopolitischen Krisenherde betrifft, gibt es am Donnerstag keine großen Fortschritte zu berichten. Der Iran will an diesem Freitag nach eigenen Angaben mit den USA neue Verhandlungen beginnen. Gespräche zwischen der Ukraine und Russland sollen am Donnerstag weitergehen./tih/zb

     

