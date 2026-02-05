JPMORGAN stuft RWE AG(NEU) auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 51 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Essener blieben ein Top-Favorit in der Versorgerbranche, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwochabend. Nach der jüngsten Outperformance drohe mit dem Geschäftsbericht Ende März allerdings eine gewisse Ernüchterung. Daher strich der Experte den Zusatz "Positive Catalyst Watch", der für die Aktien kurzfristig besonderen Optimismus signalisiert. Sie bleiben aber auf der "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Investmentbank. Sein Kursziel hob Mahbubani unter anderem aufgrund des sehr positiven Ausgangs der jüngsten Windkraft-Auktion in Großbritannien an./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 19:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 53,76EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 07:13 Uhr) gehandelt.



