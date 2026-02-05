tonies Registered (A): 2025-Prognose mit Rekord-EBITDA-Marge erreicht!
Mit kräftigem Rückenwind aus 2025, starken Zuwächsen in Nordamerika und DACH sowie einer verbesserten Profitabilität stellt tonies die Weichen für weiteres Wachstum im Jahr 2026.
- tonies SE erreichte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 630 Mio. EUR, was einem Anstieg von 31 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Nordamerika bleibt der größte Markt mit einem Umsatzwachstum von 31 % auf 276 Mio. EUR.
- Die DACH-Region verzeichnete ein Umsatzwachstum von 16 % auf 214 Mio. EUR, unterstützt durch Produktinnovationen.
- Die bereinigte EBITDA-Marge stieg auf rund 8,5 %, was die Resilienz des Geschäftsmodells in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld unterstreicht.
- Im vierten Quartal 2025 stieg der Umsatz um 31 % auf 313 Mio. EUR, was auf eine starke Nachfrage während der Weihnachtssaison zurückzuführen ist.
- tonies plant, das profitable Wachstum auch im Jahr 2026 fortzusetzen, gestützt durch die erfolgreiche Einführung der Toniebox 2 und eine breitere Produktpalette.
Der nächste wichtige Termin, Trading Update GJ 2025, bei tonies Registered (A) ist am 05.02.2026.
Der Kurs von tonies Registered (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,760EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,18 %
im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 10,640EUR das entspricht einem Minus von -1,12 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.911,34PKT (-0,38 %).
