    tonies Registered (A): 2025-Prognose mit Rekord-EBITDA-Marge erreicht!

    Mit kräftigem Rückenwind aus 2025, starken Zuwächsen in Nordamerika und DACH sowie einer verbesserten Profitabilität stellt tonies die Weichen für weiteres Wachstum im Jahr 2026.

    Foto: zhouyilu - stock.adobe.com
    • tonies SE erreichte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 630 Mio. EUR, was einem Anstieg von 31 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Nordamerika bleibt der größte Markt mit einem Umsatzwachstum von 31 % auf 276 Mio. EUR.
    • Die DACH-Region verzeichnete ein Umsatzwachstum von 16 % auf 214 Mio. EUR, unterstützt durch Produktinnovationen.
    • Die bereinigte EBITDA-Marge stieg auf rund 8,5 %, was die Resilienz des Geschäftsmodells in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld unterstreicht.
    • Im vierten Quartal 2025 stieg der Umsatz um 31 % auf 313 Mio. EUR, was auf eine starke Nachfrage während der Weihnachtssaison zurückzuführen ist.
    • tonies plant, das profitable Wachstum auch im Jahr 2026 fortzusetzen, gestützt durch die erfolgreiche Einführung der Toniebox 2 und eine breitere Produktpalette.

